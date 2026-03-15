Назван главный получатель финансовой выгоды от конфликта на Ближнем Востоке

Нефтяные компании США могут оказаться в числе главных бенефициаров глобального энергетического кризиса, вызванного эскалацией на Ближнем Востоке, и заработать более $63 млрд по итогам года. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на подсчеты исследовательской фирмы Rystad.

По ее оценке, если нефть по итогам 2026 года сможет удержаться в цене на среднем уровне $100 за баррель, американские нефтяники получат совокупный годовой доход от ее добычи в размере $63,4. За один только март их дополнительная прибыль может достичь $5 млрд.

The Wall Street Journal добавляет, что от конфликта на Ближнем Востоке также выиграют штаты США с наибольшими мощностями нефтедобывающей индустрии — Техас, Нью-Мексико и Аляска.

При этом жители остальной части страны в ближайшее время будут ощущать на себе неблагоприятные последствия ближневосточного кризиса — подорожание топлива и многих других товаров и услуг. Однако, считает WSJ, на американскую экономику в целом этот негатив не повлияет, поскольку одно из крупнейших в мире производств нефти дает США мощную финансовую «подушкой безопасности».

Иран перекрыл Ормузский пролив после американских и израильских ударов, отказавшись пропускать танкеры с нефтью. На фоне возникших из-за этого сбоев в поставках нефтепродуктов на Западе заявили об угрозе продовольственного кризиса.

Ранее Йемен пригрозил перекрыть стратегически важный пролив в поддержку Ирана.