В России оценили потери рынка рекламы после блокировки Telegram и YouTube

Блокировка видеохостинга YouTube и замедление Telegram привели к тому, что часть российского рынка рекламы будет уничтожена. Потери уже достигли 75 млрд рублей, а главной проблемой стала даже не сама блокировка ресурсов, а отсутствие переходного периода для участников рынка, заявил НСН ведущий YouTube -канала Pro Hi Tech Илья Корнейчук.

«Никто не дал рынку хотя бы пару лет переходного периода! Сказали бы, что все заблокируют в 2028 году, тогда все, у кого все завязано на Telegram, отвязывали бы все, адаптировались», — считает эксперт.

Отечественный мессенджер Мах действительно может стать заменой, но на переход в него требовалось время, а на данный момент ему нет еще и года, поэтому стремительная блокировка активно используемых ресурсов выглядит слишком поспешной, отметил Корнейчук. Этот вопрос стал проблемой для всех инфлюенсеров, в том числе «больше всех расстроена патриотическая общественность», заключил блогер.

Напомним, ФАС России назвала незаконным размещение рекламы в Telegram. Аналогичное требование распространяется и на другие ресурсы, доступ к которым ограничен. Как рассказала «Газете.Ru» ведущий эксперт «Актион Право» Виктория Фролова, штрафы за нарушение рекламного законодательства могут достигать 2,5 тыс. рублей для граждан, 20 тыс. рублей для должностных лиц и ИП и 500 тыс. рублей для юрлиц. Причем эти суммы применяются по каждому эпизоду, то есть по каждому отдельному рекламному посту.

Ранее в Госдуме пообещали закрыть Telegram для всех VPN.