Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

В России оценили потери рынка рекламы после блокировки Telegram и YouTube

НСН: без Telegram и YouTube рынок рекламы в РФ потерял 75 млрд рублей
klevo/Shutterstock/FOTODOM

Блокировка видеохостинга YouTube и замедление Telegram привели к тому, что часть российского рынка рекламы будет уничтожена. Потери уже достигли 75 млрд рублей, а главной проблемой стала даже не сама блокировка ресурсов, а отсутствие переходного периода для участников рынка, заявил НСН ведущий YouTube -канала Pro Hi Tech Илья Корнейчук.

«Никто не дал рынку хотя бы пару лет переходного периода! Сказали бы, что все заблокируют в 2028 году, тогда все, у кого все завязано на Telegram, отвязывали бы все, адаптировались», — считает эксперт.

Отечественный мессенджер Мах действительно может стать заменой, но на переход в него требовалось время, а на данный момент ему нет еще и года, поэтому стремительная блокировка активно используемых ресурсов выглядит слишком поспешной, отметил Корнейчук. Этот вопрос стал проблемой для всех инфлюенсеров, в том числе «больше всех расстроена патриотическая общественность», заключил блогер.

Напомним, ФАС России назвала незаконным размещение рекламы в Telegram. Аналогичное требование распространяется и на другие ресурсы, доступ к которым ограничен. Как рассказала «Газете.Ru» ведущий эксперт «Актион Право» Виктория Фролова, штрафы за нарушение рекламного законодательства могут достигать 2,5 тыс. рублей для граждан, 20 тыс. рублей для должностных лиц и ИП и 500 тыс. рублей для юрлиц. Причем эти суммы применяются по каждому эпизоду, то есть по каждому отдельному рекламному посту.

Ранее в Госдуме пообещали закрыть Telegram для всех VPN.

 
Теперь вы знаете
Россия уже в шаге от стагфляции. Кого уволят и куда сложнее всего устроиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!