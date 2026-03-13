Стало известно, на какую сумму могут оштрафовать за рекламу в Telegram

Проблема для российского бизнеса связана не столько с содержанием постов в Telegram, сколько с самой площадкой, где они размещаются. Если регулятор считает, что доступ к сервису ограничен на территории России, реклама на нем может быть признана незаконной. Именно на такой логике сейчас строится позиция ФАС, рассказала «Газете.Ru» ведущий эксперт «Актион Право» Виктория Фролова.

Российский бизнес столкнулся с новым риском при размещении рекламы в Telegram. Федеральная антимонопольная служба начала рассматривать такие публикации как возможное нарушение закона о рекламе. Поводом стали уже возбужденные дела против владельцев каналов, а сама ФАС 10 марта отдельно разъяснила, что реклама на ресурсах с ограниченным доступом в России может подпадать под запрет. В числе таких площадок ведомство прямо назвало Telegram.

«В опубликованных материалах ФАС речь идет о рекламных постах в Telegram-канале, размещенных в январе и феврале 2026 года. Ведомство усмотрело признаки нарушения закона о рекламе, поскольку публикации появились на ресурсе, доступ к которому, по оценке регулятора, ограничен в России. Риски для бизнеса вполне практические. По словам Фроловой, ответственность может наступить и для владельца канала, и для рекламодателя. По КоАП штрафы за нарушение рекламного законодательства могут достигать 2,5 тыс. рублей для граждан, 20 тыс. рублей для должностных лиц и ИП и 500 тыс. рублей для юрлиц. Эти суммы применяются по каждому эпизоду, то есть по каждому отдельному рекламному посту», — отметила Фролова.

Эксперт обратила внимание еще на одну важную деталь: оплаченный пост не единственный вариант, который могут признать рекламой. Даже бесплатная публикация тоже может попасть под действие закона, если она продвигает товар, услугу или бренд и обращена к неопределенному кругу лиц, подчеркнула юрист. Это создает для компаний дополнительную неопределенность, потому что граница между рекламой и обычным информационным сообщением на практике не всегда очевидна, сказала Фролова.

По ее словам, при этом единого открытого списка всех ресурсов, которые считаются ограниченными, нет. Поэтому бизнесу приходится отдельно проверять статус площадок через доступные реестры и учитывать правоприменительную практику, сказала юрист. Именно в этом сейчас и заключается главная сложность: популярные сервисы продолжают работать, но подход регулятора к рекламе на них заметно ужесточается, констатировала Фролова.

«На этом фоне у бизнеса, по сути, остается два пути. Первый — продолжать размещать рекламу в Telegram, понимая риск претензий и возможных штрафов. Второй — переносить кампании на площадки, к которым у регулятора нет вопросов. Компаниям сейчас стоит особенно внимательно оценивать содержание постов и заранее просчитывать юридические последствия», — отметила юрист.

Фролова считает, что окончательная практика по таким делам еще только складывается. Но уже сейчас понятно: если нынешний подход ФАС закрепится, рекламодателям придется либо работать с Telegram намного осторожнее, либо серьезно перестраивать всю стратегию онлайн-продвижения, заключила Фролова.

