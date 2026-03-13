Размер шрифта
В ЕК заявили, что Грузия пообещала не принимать суда «теневого флота»

Представитель ЕК Макгарри: Грузия обязалась не принимать связанные с РФ танкеры
AP

Грузия не будет пускать в свои морские терминалы танкеры, связанные с Россией. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Шивон Макгарри на брифинге в Брюсселе, передает «Интерфакс».

«Грузия объявила нам, что нефтеналивные суда теневого флота больше не смогут заходить в ее порты... были нарушения режима европейских санкций, грузинские власти обязались, что будут прекращены действия, которые вызывали нашу обеспокоенность», — сказала она.

ЕК при подготовке нового пакета антироссийских санкций планировала включить грузинский терминал Кулеви в список организаций, содействующих обходу ограничений в отношении РФ, напомнила пресс-секретарь комиссии.

По ее словам, теперь в Тбилиси подтвердили, что прекратят реэкспорт российской нефти. Еврокомиссия будет внимательно следить за ситуацией.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщала, что страны, где зарегистрированы танкеры, перевозящие нефть РФ, сотрудничают с Евросоюзом, чтобы ограничить передвижение судов.

Ранее Бельгия объявила о перехвате танкера «теневого флота».

 
