На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Модный дом Dior зарегистрировал товарный знак в Роспатенте

«Осторожно, Москва»: ушедший из РФ Dior зарегистрировал товарный знак в РФ
true
true
true
close
Shutterstock/Creative Lab

Ушедший из РФ модный дом Dior зарегистрировал новый товарный знак в Роспатенте. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Компания зарегистрировала исключительные права на товарный знак «Gem Dior». Она сможет производить и продавать ювелирные изделия и часы под этим брендом до 2034 года.

Магазины бренда Dior закрылись в России в 2022 году.

2 ноября стало известно, что французская компания Christian Dior зарегистрировала в России товарный знак »Кристиан Диор Кутюр». до 2034 года. Под ним представители компании смогут осуществлять на территории России продажу одежды, обуви, украшений, мебели и аксессуаров.

До этого бренд Rolex зарегистрировал товарный знак на «дочку» в России. 29 октября Роспатент выдал компании свидетельство на бренд Everose. Права будут действовать до декабря 2034 года.

Ранее Ксения Собчак появилась на показе в Париже с креативным директором Dior.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами