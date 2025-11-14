Модный дом Dior зарегистрировал товарный знак в Роспатенте

«Осторожно, Москва»: ушедший из РФ Dior зарегистрировал товарный знак в РФ

Ушедший из РФ модный дом Dior зарегистрировал новый товарный знак в Роспатенте. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Компания зарегистрировала исключительные права на товарный знак «Gem Dior». Она сможет производить и продавать ювелирные изделия и часы под этим брендом до 2034 года.

Магазины бренда Dior закрылись в России в 2022 году.

2 ноября стало известно, что французская компания Christian Dior зарегистрировала в России товарный знак »Кристиан Диор Кутюр». до 2034 года. Под ним представители компании смогут осуществлять на территории России продажу одежды, обуви, украшений, мебели и аксессуаров.

До этого бренд Rolex зарегистрировал товарный знак на «дочку» в России. 29 октября Роспатент выдал компании свидетельство на бренд Everose. Права будут действовать до декабря 2034 года.

Ранее Ксения Собчак появилась на показе в Париже с креативным директором Dior.