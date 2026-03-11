Размер шрифта
Энергогиганты объявили форс-мажор по поставкам СПГ из Катара

Reuters: Shell и TotalEnergies объявили форс-мажор по поставкам СПГ из Катара
Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

Компании Shell и TotalEnergies объявили форс-мажор по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) из Катара. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что аналогичное уведомление направляли и другие покупатели СПГ у QatarEnergy. В частности, речь идет об азиатских компаниях.

До этого стало известно, что иранские военные ударили по судну в Ормузском проливе.

Советник командующего КСИР Ибрахим Джабари отметил, что любое судно, которое попытается пройти через пролив, будет сожжено. Он добавил, что Иран также готов при необходимости нанести удары по всем трубопроводам на Ближнем Востоке и заблокировать экспорт нефти из региона.

В связи с событиями на Ближнем Востоке министр энергетики Норвегии Терье Осланд допустил, что страны Евросоюза могут возобновить дискуссию о поставках российской нефти и газа.

Ранее сообщалось, что закрытие Ормузского пролива затронуло более трех тысяч судов.

 
