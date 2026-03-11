Нефть замедлила рост на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на бирже ICE Futures составляет $91,86 за баррель, что на $4,06 (4,62%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене на $3,82 (4,58%), до $87,27 за баррель.

До этого руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман заявил, что несмотря на то, что цены на нефть стабилизировались после резкого скачка, не исключены новые рекорды.

По данным Investing.com, 10 марта баррель нефти марки Brent стоил более $88,10. Цены после резкого роста на фоне израиле-американо-иранского конфликта пошли вниз после сигналов о возможной деэскалации на Ближнем Востоке. Во вторник, 10 марта, фьючерсы на Brent снижались более чем на 7%. Рынок отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа о том, что война с Ираном может завершиться «очень скоро».

Ранее в США заявили о панике из-за резкого скачка цен на нефть.