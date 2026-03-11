В посольстве России призвали не пользоваться услугами Air Arabia

Посольство России на Шри-Ланке не рекомендует пользоваться услугами авиакомпании Air Arabia. Об этом РИА Новости сообщил заведующий консульским отделом диппредставительства Александр Ивин.

«Большинство возникающих у туристов проблем связано с авиакомпанией Air Arabia. В связи с отсутствием конструктивного взаимодействия со стороны ее представительства мы не рекомендуем пользоваться услугами данной авиакомпании», — сказал дипломат.

Накануне Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что около 10 тысяч россиян не могут выехать из Таиланда из-за закрытого неба над Ближним Востоком и ситуации в регионе. В АТОР отметили, что больше всего пострадали те, кто собирался лететь авиакомпанией Air Arabia, так как авиаперевозчик отменил все рейсы вплоть до 22 марта и не сообщает о том, будут ли вывозить туристов.

7 марта российские туристы, которые не могут покинуть Шри-Ланку из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, заявили о риске выселения из отелей. Как рассказала туристка Надежда Сафьян, при посадке на рейсы авиакомпаний ОАЭ сейчас приоритет получают резиденты Дубая. Среди перевозчиков, чьи рейсы были отменены, — Air Arabia, Etihad, Qatar и Flydubai.

Ранее авиакомпаниям предсказали убытки в 1 млрд рублей из-за конфликта на Ближнем Востоке.