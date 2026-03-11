Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Бизнес

СМИ узнали о «нефтяной армаде», направляющейся в Красное море

Bloomberg: флотилия из танкеров идет к саудовскому порту в Красном море
Виталий Тимкив/РИА Новости

Флотилия из 25 супертанкеров движется к терминалу Янба в Красном море, чтобы вывезти 50 млн баррелей нефти сорта Arab Light из Саудовской Аравии. Об этом сообщает американское агенство Bloomberg.

Как рассказал источник издания, Эр-Рияд планирует воспользоваться терминалом в восточной части страны, чтобы обеспечить хотя бы часть нефтяного экспорта, минуя Ормузский пролив, который заблокировал Иран.

В Bloomberg отметили, что конфликт на Ближнем Востоке уменьшил мировую добычу нефти примерно на 6%. Саудовская Аравия и ОАЭ также скорректировали уровни добычи, оставаясь при этом в уникальном положении, «обходя Ормузский пролив, используя трубопроводы, соединяющие их с Красным морем и Фуджейрой соответственно».

До этого The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщил, что Международное энергетическое агентство (IEA) может вывести на рынок больше 182 миллионов баррелей нефти для стабилизации мирового нефтяного рынка на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

На прошлой неделе Иран в связи с началом США и Израилем военной операции против него объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива, который является одним из ключевых нефтяных маршрутов мира. Запрет коснулся всех судов, в том числе коммерческих кораблей и нефтяных танкеров.

Ранее глава РФПИ спрогнозировал крупнейший энергетический кризис в Европе.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!