СМИ узнали о «нефтяной армаде», направляющейся в Красное море

Флотилия из 25 супертанкеров движется к терминалу Янба в Красном море, чтобы вывезти 50 млн баррелей нефти сорта Arab Light из Саудовской Аравии. Об этом сообщает американское агенство Bloomberg.

Как рассказал источник издания, Эр-Рияд планирует воспользоваться терминалом в восточной части страны, чтобы обеспечить хотя бы часть нефтяного экспорта, минуя Ормузский пролив, который заблокировал Иран.

В Bloomberg отметили, что конфликт на Ближнем Востоке уменьшил мировую добычу нефти примерно на 6%. Саудовская Аравия и ОАЭ также скорректировали уровни добычи, оставаясь при этом в уникальном положении, «обходя Ормузский пролив, используя трубопроводы, соединяющие их с Красным морем и Фуджейрой соответственно».

До этого The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщил, что Международное энергетическое агентство (IEA) может вывести на рынок больше 182 миллионов баррелей нефти для стабилизации мирового нефтяного рынка на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

На прошлой неделе Иран в связи с началом США и Израилем военной операции против него объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива, который является одним из ключевых нефтяных маршрутов мира. Запрет коснулся всех судов, в том числе коммерческих кораблей и нефтяных танкеров.

Ранее глава РФПИ спрогнозировал крупнейший энергетический кризис в Европе.