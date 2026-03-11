Экономист рассказал, как увеличить пенсию в два раза

Экономист Балынин: увеличить выплаты можно при выходе на пенсию на 10 лет позже

Увеличить размер пенсионных выплат в два раза получится, если выйти на пенсию спустя 10 лет после появления соответствующего права. Об этом aif.ru рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По словам эксперта, в случае обращения за пенсионными выплатами в более поздние сроки предусмотрены повышенные коэффициенты к ИПК и фиксированной выплате.

«При обращении на один год позже применяются коэффициенты повышения и к ИПК, и к фиксированной выплате — 1,07 и 1,056 соответственно. В случае обращения на три года позже такие коэффициенты уже составляют 1,24 и 1,19 на пять лет — 1,45 и 1,36 на семь лет — 1,74 и 1,58 на десять лет — 2,32 и 2,11 соответственно», — отметил он.

Экономист объяснил, что если страховая пенсия будет назначена гражданину в марте этого года, а у него к данному моменту окажется сформировано 127 ИПК, размер выплаты составит 29 493,21 рубля. В случае, если право на страховую пенсию по старости появилось один год назад, россиянин будет получать 31 423,55 рубля, что на 6,5% больше в сравнении с суммой, которая была бы назначена без отложенного периода. Если такое право возникло три года назад, пенсионеру полагается 36 092,35 рубля (на 22,4% больше), пять лет назад — 41 902,53 рубля (+42,1%), а семь лет назад — 49784,64 рубля (в 1,69 раза больше).

При этом, по словам специалиста, окончательное решение об увеличении размера страховой пенсии при позднем обращении гражданин должен принимать самостоятельно и полностью добровольно.

До этого Балынин в разговоре с «Газетой.Ru» говорил, что россияне могут получить свои пенсионные накопления единовременно, если их размер не превышает определенного порога. В 2026 году эта сумма составляет примерно 439,8 тысяч рублей.

