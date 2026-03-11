Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Экономист рассказал, как увеличить пенсию в два раза

Экономист Балынин: увеличить выплаты можно при выходе на пенсию на 10 лет позже
Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Увеличить размер пенсионных выплат в два раза получится, если выйти на пенсию спустя 10 лет после появления соответствующего права. Об этом aif.ru рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По словам эксперта, в случае обращения за пенсионными выплатами в более поздние сроки предусмотрены повышенные коэффициенты к ИПК и фиксированной выплате.

«При обращении на один год позже применяются коэффициенты повышения и к ИПК, и к фиксированной выплате — 1,07 и 1,056 соответственно. В случае обращения на три года позже такие коэффициенты уже составляют 1,24 и 1,19 на пять лет — 1,45 и 1,36 на семь лет — 1,74 и 1,58 на десять лет — 2,32 и 2,11 соответственно», — отметил он.

Экономист объяснил, что если страховая пенсия будет назначена гражданину в марте этого года, а у него к данному моменту окажется сформировано 127 ИПК, размер выплаты составит 29 493,21 рубля. В случае, если право на страховую пенсию по старости появилось один год назад, россиянин будет получать 31 423,55 рубля, что на 6,5% больше в сравнении с суммой, которая была бы назначена без отложенного периода. Если такое право возникло три года назад, пенсионеру полагается 36 092,35 рубля (на 22,4% больше), пять лет назад — 41 902,53 рубля (+42,1%), а семь лет назад — 49784,64 рубля (в 1,69 раза больше).

При этом, по словам специалиста, окончательное решение об увеличении размера страховой пенсии при позднем обращении гражданин должен принимать самостоятельно и полностью добровольно.

До этого Балынин в разговоре с «Газетой.Ru» говорил, что россияне могут получить свои пенсионные накопления единовременно, если их размер не превышает определенного порога. В 2026 году эта сумма составляет примерно 439,8 тысяч рублей.

Ранее в Совфеде оценили соотношение пенсий и зарплат россиян.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!