США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
В Совфеде оценили соотношение пенсий и зарплат россиян

Сенатор Мурог: пенсии россиян составляют около 40% зарплаты
Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

В настоящее время страховая пенсия россиян по старости составляет около 40% от утраченного заработка, заявил «Газете.Ru» сенатор Игорь Мурог.

«На данный момент в России роль индивидуальных пенсионных коэффициентов и страхового стажа усиливается: право на страховую пенсию жестко связано с минимальными требованиями по стажу и баллам, а реальный размер выплаты — с объемом «заработанных» ИПК за годы официальной занятости и величиной страховых взносов. Это означает, что пенсия все более жестко привязана к «белой» зарплате в пределах предельной базы: высокие доходы сверх этого порога не дают пропорционального роста пенсии, и уже сейчас заметен риск снижения коэффициента замещения — фактическая доля пенсии от утраченного заработка держится примерно на уровне четверти дохода при международной рекомендации около 40%, поэтому без развития накопительных и корпоративных программ страховая пенсия фактически закрепляется как базовая, а не полноценная замена заработка», — отметил Мурог.

По его мнению, этот показатель снизится — сложный сценарий может реализоваться в горизонте 10–15 лет при сочетании демографического старения, слабой динамики реальных зарплат, индексации пенсий темпами ниже устойчивого роста производительности труда и стагнации добровольных пенсионных механизмов, когда коэффициент замещения продолжит снижаться.

По мнению Мурога, помешать этому способны только комплексные решения: наращивание «белого» фонда оплаты труда и официальной занятости, развитие корпоративных и индивидуальных пенсионных программ, а также политически закрепленная индексация стоимости пенсионного балла и фиксированной выплаты не ниже устойчивого роста реальных доходов. В этом случае через десять лет реалистично говорить о стабилизации коэффициента замещения примерно на уровне 30% при четком разделении ролей, где государственная пенсия обеспечивает гарантированный базовый уровень, а дополнительные накопительные инструменты — вполне приличный уровень жизни после выхода на пенсию, считает сенатор.

