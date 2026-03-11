Размер шрифта
Бизнес попросил правительство ввести послабления для управляющих компаний в сфере ЖКХ

Представители ЖКХ попросили власти ввести льготы, чтобы сдержать тарифы
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Представители сферы отрасли жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) из разных регионов России обратились к правительству с предложением ввести налоговые послабления, чтобы стабилизировать тарифы на ЖКХ и привлечь инвестиции в коммунальную инфраструктуру. Об этом «Газете.Ru» сообщил исполнительный директор Ассоциации «Совет ЖКХ» Марк Геллер.

По словам Геллера, «управляющим компаниям и ресурсноснабжающим организациям необходима поддержка государства».

«Необходимо ввести налоговые льготы на имущество для новых и модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры. Помимо этого, существует проблема увеличения роста НДС, и это критически важный вопрос для управляющих организаций. Необходимо искать решение, Минстрой, депутаты, представители экспертного сообщества в настоящее время ищут вариант, который устроил бы все стороны», — сказал Марк Геллер.

Обращение предполагает, что нужно установить льготы по налогу на имущество для вновь построенных и модернизированных объектов ЖКХ. С точки зрения представителей сферы, это позволит простимулировать приток инвестиций в обновление устаревших систем и улучшение качества услуг.

Также авторы обращения предложили изменить налогообложение прибыли, «включая ускоренную амортизацию для вновь построенных и модернизированных объектов».

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева подчеркнула, что сегодня перед Россией стоит задача по модернизации коммунальной инфраструктуры к 2030 году, и на эти цели нужно привлечь около 4,5 трлн рублей. По мнению депутата, главным источником для привлечения недостающих средств должны быть частные инвестиции.

«В этих условиях предложение по налоговым льготам для инвесторов в сфере ЖКХ является крайне своевременным. Сегодня государство обязано сделать все возможное, чтобы инвестиции в отрасль стали привлекательными для частного бизнеса. По-другому поручение президента выполнить не удастся», — отметила она.

Разворотнева подчеркнула, что увеличение налоговой нагрузки на УК и отмена льгот на страховые выплаты при неизменных тарифах на содержание общего имущества приведут к тому, что «на выплату налогов и сборов будут потрачены деньги, предназначенные на текущие ремонты», и это «еще больше ухудшит качество содержания домов и усилит недовольство населения». И чтобы этого избежать, нужно «признать сферу управления МКД социально-значимой отраслью и ввести для управляющих организаций налоговые льготы», уверена она.

11 марта Госдума в ходе заседания рассмотрит законопроекты, направленные на усиление госконтроля за тарифообразованием в сфере ЖКХ, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. До этого он заявил, что ситуация с ростом тарифов за коммуналку «пошла не туда».

Ранее россияне рассказали, сколько платят за услуги ЖКХ.

 
