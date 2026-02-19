Размер шрифта
Россиянам спрогнозировали повышение тарифов на ЖКХ в 2026 году

Эксперт Золоев: в 2026 году тарифы на ЖКХ могут вырасти на до 8%
Владимир Астапкович/РИА Новости

В 2026 году тарифы на ЖКХ могут вырасти на 6-8%. Причиной таких изменений станут инфляция, износ инфраструктуры и налоговые изменения. Об этом «Известиям» рассказал исполнительный директор управляющей компании «СК10» Евгений Золоев.

По словам специалиста, главными факторами повышения тарифов станут нужда в модернизации изношенных сетей, увеличение стоимости импортного оборудования и расходы на реформу системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Он отметил, что на протяжении долгого времени тарифы сдерживало государство, а нынешнее повышение связано с постепенным выравниванием показателей. При этом самое заметное увеличение стоимости коснется газа и электроэнергии, из-за чего произойдет рост тарифов на отопление и горячее водоснабжение.

«Дополнительным фактором стало повышение с нового года базовой ставки данного налога с 20% до 22%. Параллельно происходит снижение порога применения упрощенной системы налогообложения (УСН)», — добавил специалист.

По его словам, снизить затраты удастся, если перейти на многотарифный учет электроэнергии и начать использовать энергоемкую технику в ночное время. Благодаря этому получится сократить расходы до 25%.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что россияне возмутились росту цен на ЖКУ, поскольку в некоторых регионах стоимость увеличилась в два раза. Жалобы на сильно растущие тарифы начали исходить из Подмосковья, Краснодарского края, Владимирской области, Санкт-Петербурга, Ростовской области — жители говорят о двойных тарифах за отопление и перерасчетах за декабрь по новым ставкам.

Ранее в России нашли способ снизить тарифы на коммуналку.
 
