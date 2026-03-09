Каллас назвала сумму, выделенную Евросоюзом на помощь Украине с 2022 года

Каллас: с 2022 года Киев получил от ЕС €195 млрд, без учета кредита на €90 млрд

Европейский союз (ЕС) с 2022 года передал Украине €195 млрд поддержки, без учета заблокированного кредита на €90 млрд. Об этом сообщила глава дипломатии союза Кая Каллас, передает РИА Новости.

«ЕС является главным союзником Украины, выделив 195 миллиардов евро с 2022 года», — сказала она в ходе конференции постпредов ЕС в Брюсселе.

При этом, по ее словам, в указанную сумму не входят €90 млрд кредитной поддержки, которая в настоящий момент находится на «стадии согласования».

24 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не отступит в своей поддержке Украины, пока не будет заключен мир на условиях Киева.

В тот же день Каллас заявила, что ЕС может вернуться к варианту с использованием российских активов, если европейским чиновникам не удастся решить вопрос с блокированием Венгрией 20-го пакета антироссийских санкций и кредита на €90 млрд Украине. По ее словам, эта идея является «одним из возможных вариантов».

