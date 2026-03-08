Две британские финансовые компании уличили в тайной помощи иранской армии

Telegraph: две британские компании переводили доход от криптовалюты в пользу КСИР

Две британские финансовые компании проводили тайные операции с криптовалютой и переводили доход от них иранской армии. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

По информации источника издания, компании Zedecex Exchange Ltd и Zedixon Exchange Ltd, выступая как подставные лица для криптовалютной биржи, отмыли не меньше $100 млрд от транзакций со стейблкоинами и направили средства на помощь контрагентам, которые сотрудничают с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Отмечается, что конторы связаны с иранским миллиардером Бабаком Занджани, который находится под британскими санкциями. Газета утверждает, что таким образом Великобританию использовали в качестве «финансового хаба».

До этого СМИ писали, что Великобритания может присоединиться к войне США и Израиля против Ирана. Кир Стармер заявлял, что Лондон в течение последних недель наращивал силы на Ближнем Востоке.

Ранее CNN сообщал, что США заподозрили Китай в помощи Ирану.