Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Госдуме предложили увеличить больничный по уходу за ребенком

Депутат Лантратова предложила увеличить оплачиваемый больничный до 90 дней
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова направила председателю Социальный фонд России Сергей Чирков письмо с предложением увеличить лимит оплачиваемого больничного по уходу за ребенком. Документ есть в распоряжении ТАСС.

В обращении депутат предложила внести изменения в законодательство и увеличить максимальную продолжительность оплачиваемого больничного с 60 до 90 календарных дней в год. При этом, если ребенку меньше пяти лет и заболевание относится к особым категориям, лимит предлагается увеличить до 120 дней.

Лантратова напомнила, что сейчас пособие по временной нетрудоспособности при уходе за ребенком до восьми лет выплачивается в размере 100% среднего заработка. Однако оплачиваются не более 60 календарных дней в год, а при заболеваниях из специального перечня — до 90 дней.

По словам депутата, к ней поступают обращения граждан, которые сообщают, что установленного лимита часто недостаточно, особенно если маленькие дети болеют несколько раз в год. После исчерпания установленного срока дальнейший уход за ребенком не оплачивается, что может повлиять на финансовое положение семьи.

Лантратова считает, что увеличение лимита позволит семьям легче пережить период болезни ребенка и сохранить уровень жизни, не отказываясь от необходимого ухода.

Ранее эксперт объяснила, как ранний выход из декрета влияет на карьеру россиянок.

 
Теперь вы знаете
Алкоголизм и депрессия: как связаны эти состояния на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!