В Госдуме предложили увеличить больничный по уходу за ребенком

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова направила председателю Социальный фонд России Сергей Чирков письмо с предложением увеличить лимит оплачиваемого больничного по уходу за ребенком. Документ есть в распоряжении ТАСС.

В обращении депутат предложила внести изменения в законодательство и увеличить максимальную продолжительность оплачиваемого больничного с 60 до 90 календарных дней в год. При этом, если ребенку меньше пяти лет и заболевание относится к особым категориям, лимит предлагается увеличить до 120 дней.

Лантратова напомнила, что сейчас пособие по временной нетрудоспособности при уходе за ребенком до восьми лет выплачивается в размере 100% среднего заработка. Однако оплачиваются не более 60 календарных дней в год, а при заболеваниях из специального перечня — до 90 дней.

По словам депутата, к ней поступают обращения граждан, которые сообщают, что установленного лимита часто недостаточно, особенно если маленькие дети болеют несколько раз в год. После исчерпания установленного срока дальнейший уход за ребенком не оплачивается, что может повлиять на финансовое положение семьи.

Лантратова считает, что увеличение лимита позволит семьям легче пережить период болезни ребенка и сохранить уровень жизни, не отказываясь от необходимого ухода.

Ранее эксперт объяснила, как ранний выход из декрета влияет на карьеру россиянок.