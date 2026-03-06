ЕК допустила отправку помощи для возобновления поставок по «Дружбе»

Европейская комиссия изучает, как можно помочь ремонту нефтепровода «Дружба», например, финансово. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Олоф Жилл, трансляция велась на сайте Еврокомиссии.

«Комиссия рассматривает варианты помощи для восстановления снабжения нефтью через трубопровод, в том числе возможную финансовую поддержку», — сказал он.

Также Жилл заявил, что Еврокомиссия осведомлена о текущем положении дел с эксплуатацией нефтепровода «Дружба». Несмотря на вопросы представителей СМИ, чиновник отказался обнародовать конкретные подробности внутренних обсуждений.

Украина в конце января приостановила транзит российской нефти через трубопровод «Дружба». По данным Киева, это было вызвано повреждениями оборудования на западе страны, вызванными ударами. Это привело к прекращению поставок нефти в Словакию и Венгрию. В ответ Венгрия заблокировала в Европейском союзе принятие нового пакета санкций против России и выделение Украине кредита в размере €90 млрд.

Ранее Орбан объявил о приостановке важных для Украины поставок до возобновления работы «Дружбы».