Появилось фото изъятых в Венгрии у украинского банка пачек валюты и золота

Власти Венгрии показали изъятые у «Ощадбанка» миллионы долларов, евро и золото

Появились фото миллионов долларов, евро и килограммов золота, которые были изъяты у сотрудников украинского «Ощадбанка», ехавших через территорию Венгрии. Кадры публикует новостной портал Index.

По информации СМИ, семерых сотрудников, перевозивших деньги, вышлют из страны. В них идентифицировали граждан Украины. Также сообщается, что операцией по вывозу денег руководил экс-генерал Службы безопасности Украины (СБУ), его заместитель — бывший майор военно-воздушных сил Украины.

По данным венгерских источников, только в этом году через территорию Венгрии на Украину было доставлено более $900 млн, €420 млн и 146 кг золотых слитков. Прокуратура ведет уголовное производство по подозрению в преступлении, связанном с отмыванием денег.

В настоящее время автомобили находятся возле одной из силовых структур в центре Будапешта.

МИД Украины потребовал немедленно освободить груз и граждан Украины.

Украинцев арестовали 5 марта. Помимо них, под арест попали два бронированных инкассаторских автомобиля, которые предназначались для перевозки в общей сложности $40 млн, €35 млн и девяти килограммов золота из Австрии на Украину.

Киев утверждает, что деньги перевозили между банками Австрии и Украины. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский пригрозил Орбану применением военной силы, если тот продолжит блокировать €90 млрд на нужды Вооруженных сил Украины.

 
