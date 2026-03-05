Размер шрифта
В ЦБ предложили дать банкам возможность предоставить свои услуги на маркетплейсах

Набиуллина: ЦБ обсудит модель предоставления банковских услуг на маркетплейсах
Владимир Федоренко/РИА Новости

Центральный банк России предложил дать кредитным организациям возможность предоставлять свои финансовые услуги на маркетплейсах. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе встречи Ассоциации банков РФ, передает сайт регулятора.

«Мы сейчас с правительством обсуждаем так называемую открытую модель предоставления любых финансовых услуг на маркетплейсах. У всех банков должна быть возможность предложить свои бонусы, свой кешбэк на маркетплейсе», — сказала глава регулятора.

25 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что для маркетплейсов будут введены единые правила отображения цены товара независимо от средства платежа. Также будут действовать нормы проверки сведений о товарах через государственные информационные системы и соответствующие реестры, включая и маркировку, и сертификаты.

3 марта депутат Госдумы, доктор экономических наук, Михаил Делягин сообщил, что новые правила ценообразования товаров на маркетплейсах действительно частично запретят скидки на онлайн-площадках, однако не все. Он согласился, что для покупателей это «неприятная новость», но призвал не сеять панику, заверив, что никакой «потенциальной катастрофы» в новых требованиях нет.

Ранее производители продуктов питания ополчились на маркетплейсы из-за скидок.

 
