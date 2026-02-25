Размер шрифта
Мишустин рассказал о новых правилах для маркетплейсов

Мишустин: для маркетплейсов введут единые правила отображения цены товара
Для маркетплейсов будут введены единые правила отображения цены товара независимо от средства платежа. Об этом в ходе отчета о работе правительства за 2025 год рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«Людей это волнует, люди беспокоятся, что какие-то движения просто не дадут возможности купить недорого товар, к которому они привыкли и который удобно доставлять», — сказал он.

По словам Мишустина, для маркетплейсов будут введены правила проверки сведений о товарах через государственные информационные системы и соответствующие реестры, включая и маркировку, и сертификаты.

11 февраля глава Минпромторга Антон Алиханов заявил о планах ввести с 2027 года НДС 22% на иностранные товары. Он отметил, что такие нововведения необходимы, чтобы создать равные условия для отечественных и зарубежных продавцов на маркетплейсах. Через несколько дней стало известно, что Госдума сняла с рассмотрения предложение о повышении НДС на иностранные товары.

До этого Центробанк РФ предложил способ разрешить спор банков и маркетплейсов из-за скидок. Так, глава департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева рассказала о варианте перехода к «открытой модели» участия банков в дисконтных программах и установлении единых универсальных условий, на основании которых все финансовые организации смогут размещать свои предложения на цифровых платформах.

Ранее производители продуктов питания ополчились на маркетплейсы из-за скидок.

 
