В Госдуме раскрыли смысл закона о запрете скидок на маркетплейсах

Депутат Делягин: скидки на маркетплейсах будут запрещены, но не все

В России анонсировали новые правила ценообразования товаров на маркетплейсах. Они действительно частично запретят скидки на онлайн-площадках, однако не все, объяснил депутат Госдумы, доктор экономических наук, ведущий Tsargrad.tv Михаил Делягин. Он согласился, что для покупателей это «неприятная новость», но призвал не сеять панику, заверив, что никакой «потенциальной катастрофы» в новых требованиях нет.

«Теперь запрещены скидки на маркетплейсах. Не все, как все дружно прокричали и смертельно испугали друг друга, а только скидки, которые продвигают одни платёжные системы в ущерб другим», — пояснил парламентарий.

В пример он привел ситуацию, когда оплата товара через кошелек маркетплейса делает его значительно дешевле, чем при оплате банковской картой. По мнению Делягина, запрет такого механизма – это логичное решение, так как позволит побороть дискриминацию. Это равнозначно тому, что в обычном магазине при оплате наличными цена выше, чем по СБП или QR-коду вследствие уклонения продавца от налогов – фактически, это нарушение закона, подчеркнул депутат.

Действие таких электронных кошельков лоббируют интересы одних поставщиков финансовых услуг и ущемляют права других, поэтому и вводятся новые правила, пояснил парламентарий. Он подчеркнул, что скидки на маркетплейсах не исчезнут полностью, просто они будут действовать для всех, а не только для владельцев электронных кошельков площадки.

«Боюсь, что [скидок] будет при этом меньше, это новость плохая, это новость неприятная. Тем не менее, здесь нет потенциальной катастрофы», — заключил депутат.

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин до этого сообщил, что для маркетплейсов вводятся единые правила отображения цены товара независимо от средства платежа. Также будут действовать нормы проверки сведений о товарах через государственные информационные системы и соответствующие реестры, включая и маркировку, и сертификаты.

