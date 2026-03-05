Размер шрифта
В России назвали достойный ответ на атаку газовоза со стороны ВСУ

Капитан Дандыкин: Россия ответит на атаку газовоза ударами по портам Украины
Станислав Красильников/РИА Новости

Удары по украинским портам станут достойным ответом на атаку российского газовоза у берегов Ливии. Такое мнение в интервью МК высказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Он отметил, что российские военные уже ведут обстрелы портовой инфраструктуры Украины — по Черноморскому, Измаилскому, Дунайскому портам, — однако атаки необходимо масштабировать. По его слова, следует наносить удары по украинским портам отгрузки, инфраструктуре и энергетике.

Раньше украинские военные проводили операции в Черном море. Но после действий там Вооруженных сил России украинское командование решило сместить акценты и начать угрожать гражданским газовозам, которые везут топливо потребителям, добавил Дандыкин.

3 марта украинские безэкипажные катера атаковали российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море рядом с территориальными водами Мальты. Судно, следовавшее из Мурманска, получило серьезные повреждения, однако весь экипаж — 30 граждан России — удалось эвакуировать. В Москве произошедшее назвали актом международного терроризма.

