Армия

Члены экипажа газовоза «Арктик Метагаз» направляются в Россию

Минтранс: 28 моряков с атакованного газовоза следуют в Мурманск
Члены экипажа атакованного в Средиземном море российского газовоза «Арктик Метагаз» направляются в Мурманск. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель министерства транспорта РФ Николай Шестаков.

Он пояснил, что кроме двух моряков, которые получили ожоги и сейчас находятся в больнице ливийского города Бенгази, остальные члены экипажа следуют в Мурманск. Их 28 человек.

До этого стало известно, что 3 марта в Средиземном море, рядом с территориальными водами государства — члена Евросоюза, Республики Мальта, российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке. Судно следовало из порта Мурманск с грузом, оформленным по всем международным правилам. Все 30 членов экипажа, граждане России, были спасены.

Минтранс РФ назвал происшедшее актом международного терроризма и морского пиратства, грубейшим нарушением основополагающих норм международного морского права.

Ранее сообщалось, что в Средиземном море потерял управление второй за неделю танкер.

 
