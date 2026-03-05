Китай приостановил экспорт бензина и дизельного топлива

Власти Китая потребовали от нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) страны временно приостановить отгрузки автомобильного бензина и дизельного топлива. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Это требование обусловлено перебоями с поставками сырья из Ближнего Востока в связи с военным конфликтом в Иране. Приостановка экспорта бензина и дизтоплива из Китая, как считают местные власти, поможет стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.

Ведущим китайским нефтеперерабатывающим компаниям также предложили временно воздержаться от заключения новых контрактов и договориться об отмене уже согласованных поставок бензина и дизельного топлива в другие страны. Исключение сделали для авиационного и бункерного топлива, который хранится на таможенных складах. Кроме того, власти Китая разрешили продолжить поставки в Макао и Гонконг.

3 февраля в КСИР заявили, что полностью перекрыли движение судов на фоне операции против страны через Ормузский пролив. Однако позднее замкомандующего центральным штабом военного командования «Хатам аль-Анбия» Каюмарс Хейдари заявил, что иранские власти не перекрывали судоходную артерию и продолжают взаимодействовать с проходящими по нему судами.

Ранее Песков сделал заявление о нефти и газе для ЕС в связи с перекрытием Ормузского пролива.