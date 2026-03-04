Размер шрифта
Россия резко нарастила выпуск золота и сократила производство серебра

Росстат: производство золота в РФ выросло на 36% по сравнению с прошлым январем
Umit Bektas/Reuters

В январе 2026 года Россия нарастила выпуск золота — необработанного, полуобработанного или порошкового — более чем на треть по сравнению с началом прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ежемесячный доклад Росстата «Социально-экономическое положение России».

Из опубликованных в нем сравнительных таблиц следует, что производство золота в РФ в январе выросло на 36% год к году — тогда как выпуск серебра, наоборот, сократился на 40,6%.

По сравнению с предыдущим месяцем — декабрем 2025 года — за январь в стране было произведено на 56,4% меньше золота и на 67,7% меньше серебра.

В сфере производства золотосодержащих концентратов тоже произошел прирост: на 7,4% — по сравнению с январем 2025 года, на 3,2% — по сравнению с декабрем.

По прогнозам экспертов, золотые ювелирные изделия в 2026 году подорожают для россиян на 10-15% из-за роста цен на этот драгоценный металл до исторического уровня.

Ранее стало известно, какие российские награды содержат самое чистое золото.

 
