Цена золота выросла до исторического значения

Стоимость фьючерса на золото превысила $3,7 тысячи за тройскую унцию
close
Umit Bektas/Reuters

Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре поднялась на торгах выше $3,7 тысячи за тройскую унцию, следует из данных биржи Comex. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что стоимость драгметалла прибавила 0,43% и составила $3 701,7 по состоянию на 16:27 мск. Позднее рост ускорился, и цена тройской унции достигла $3 703,4.

Предполагается, что основной причиной роста стали ожидания снижения ставок ФРС США после выхода слабых данных по рынку труда. Аналитики Goldman Sachs считают, что золото может достичь $5000 за унцию, если инвесторы переведут хотя бы 1% средств из американских казначейских облигаций в драгметаллы.

До этого министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что РФ увеличила закупку и добычу золота в первом полугодии 2025 года почти до 450 тонн. Ожидается, что к концу года объемы приобретенного драгоценного металла могут увеличиться до 500 тонн.

Ранее сообщалось, что швейцарские производители золота отвергли идею переноса производств в США.

