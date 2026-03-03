Размер шрифта
Суд в Евросоюзе зарегистрировал иск ЦБ об оспаривании заморозки активов

Суд ЕС зарегистрировал иск ЦБ против Совета ЕС по заморозке суверенных активов
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Суд Евросоюза (ЕС) зарегистрировал иск Банка России против Совета ЕС по «бессрочной» заморозке суверенных активов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Согласно картотеке, предметом спора является дело Банка России против Совета ЕС. Иск был подан 27 февраля 2026 года, языком судопроизводства является французский, рассмотрение проходит в Общем суде, и статус дела обозначен как «находится на рассмотрении».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разблокирование замороженных в Евросоюзе суверенных активов России теперь возможно, только если за это проголосует квалифицированное большинство европейских стран. Глава ЕК отметила, что раньше российские активы в Евросоюзе могли быть разморожены даже в ситуации, если хотя бы одна европейская страна отказалась продлевать решение об их заморозке.

15 декабря прошлого года в Арбитражный суд города Москвы поступило исковое заявление Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear на 18,17 трлн рублей (€195 млрд), в котором хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора.

Ранее в Британии назвали «провалом» политику ЕС по конфискации активов РФ.

 
