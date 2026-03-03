Беспилотник ударил по нефтехранилищу в Омане

ONA: нефтехранилище в оманском порту Дукм получило повреждения при атаке БПЛА

Нефтехранилище в оманском порту Дукм получило повреждения в результате атаки беспилотника. Об этом сообщает государственное агентство ONA со ссылкой на источник в органах безопасности.

«Нефтехранилища в порту Дукм были атакованы несколькими БПЛА, в одно из них зафиксировано попадание БПЛА», — сообщил агентству источник.

По его данным, в ходе инцидента никто не пострадал, ущерб поврежденному хранилищу находится под контролем.

До этого советник командующего КСИР Ибрахим Джабари заявил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сожжет любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив.

По его словам, Тегеран не позволит ни одной капле нефти покинуть этот регион. Иран готов при необходимости нанести удары по всем трубопроводам на Ближнем Востоке и заблокировать экспорт нефти из региона, добавил советник.

1 марта КСИР заявил о поражении трех танкеров, принадлежащих Соединенным Штатам и Великобритании, в Персидском заливе и Ормузском проливе.

Ранее были опубликованы кадры с тонущим у берегов Омана танкером Skylight.