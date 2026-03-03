Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Стало известно, куда россияне предпочитают вкладывать деньги

Аналитик Михеев: россияне теряют интерес к депозитам из-за снижения доходности
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Россияне в этом году сократили реинвестирование банковских вкладов, переориентировавшись на свободные деньги и инвестпродукты. Это связано со снижением ставок и доходности депозитов, хотя по-прежнему 90% граждан остаются очень консервативными в вопросах инвестиций, рассказал управляющий активами инвесткомпании Cresco Finance Дмитрий Михеев в эфире Общественной Службы Новостей.

Склонность россиян отдавать предпочтение давно известным, консервативным механизмам вложения средств эксперт объяснил тем, что многие просто не разбираются в инвестпродуктах. Из альтернативных депозитам инструментов он выделил облигационные фонды, включая ОФЗ, которые дают порядка 14-16% доходности на два-три года.

«Второе – это фонды ликвидности, которые дают также примерно от 14 до 17% в зависимости от института, который инвестирует, далее различные фонды драгметаллов и сырьевые фонды, — добавил Михеев. — Уже после этого будут идти акции, которые из-за геополитической неопределенности являются чем-то очень отдалённым».

С учетом снижения ставки и инфляционных ожиданий в ближайшее время отток средств с вкладов в фонды продолжится, заключил эксперт.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финуниверситета при правительстве РФ Игорь Балынин посоветовал россиянам разделить свободные деньги на несколько частей, одну из которых разместить на накопительный счет с начислением на ежедневный остаток. По его словам, эти средства можно будет использовать для текущих трат. Остальные можно положить на вклады на короткий (три и шесть месяцев) и длинный срок (один и три года).

Ранее в России объяснили рекордные сборы налога на вклады.

 
Теперь вы знаете
Война США и Ирана неожиданно открыла для России окно возможностей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!