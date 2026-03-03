Стало известно, куда россияне предпочитают вкладывать деньги

Россияне в этом году сократили реинвестирование банковских вкладов, переориентировавшись на свободные деньги и инвестпродукты. Это связано со снижением ставок и доходности депозитов, хотя по-прежнему 90% граждан остаются очень консервативными в вопросах инвестиций, рассказал управляющий активами инвесткомпании Cresco Finance Дмитрий Михеев в эфире Общественной Службы Новостей.

Склонность россиян отдавать предпочтение давно известным, консервативным механизмам вложения средств эксперт объяснил тем, что многие просто не разбираются в инвестпродуктах. Из альтернативных депозитам инструментов он выделил облигационные фонды, включая ОФЗ, которые дают порядка 14-16% доходности на два-три года.

«Второе – это фонды ликвидности, которые дают также примерно от 14 до 17% в зависимости от института, который инвестирует, далее различные фонды драгметаллов и сырьевые фонды, — добавил Михеев. — Уже после этого будут идти акции, которые из-за геополитической неопределенности являются чем-то очень отдалённым».

С учетом снижения ставки и инфляционных ожиданий в ближайшее время отток средств с вкладов в фонды продолжится, заключил эксперт.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финуниверситета при правительстве РФ Игорь Балынин посоветовал россиянам разделить свободные деньги на несколько частей, одну из которых разместить на накопительный счет с начислением на ежедневный остаток. По его словам, эти средства можно будет использовать для текущих трат. Остальные можно положить на вклады на короткий (три и шесть месяцев) и длинный срок (один и три года).

Ранее в России объяснили рекордные сборы налога на вклады.