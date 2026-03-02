Датский морской перевозчик приостановил работу на Ближнем Востоке

Датский морской контейнерный перевозчик A.P. Moller-Maersk A/S приостановил прием и отправку охлажденных, опасных и специальных грузов в ОАЭ, Омане, Ираке, Кувейте, Бахрейне и Саудовской Аравии. Об этом сообщается на сайте компании.

Перевозчик отметил, что также было приостановлено бронирование между Индийским субконтинентом и рынками верхней части Персидского залива.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

