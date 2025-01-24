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Британские ВМС рассказали об инциденте в Персидском заливе

Британские ВМС сообщили об инциденте с судном в Персидском заливе
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Mohammed Mohammed/Global Look Press

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил на своей странице в социальной сети X об инциденте с судном в Персидском заливе.

«UKMTO получил уведомление об инциденте, произошедшем в 86 милях к северо-востоку от саудовского Рас-Таннура», — говорится в сообщении.

Капитан уведомил, что к судну приблизился небольшой военный корабль и посылал ему зеленые световые сигналы в сторону мостика. Сообщается, что судно получает сигналы с требованием изменить курс в направлении территориальных вод Ирана.

В UKMTO рекомендовали проходящим судам соблюдать осторожность.

23 января президент США Дональд Трамп подписал указ, который запускает процесс признания движения йеменских хуситов «Ансар Аллах» иностранной террористической организацией. В тексте документа говорится, что хуситам якобы оказывает поддержку Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана, а «Ансар Аллах» угрожает безопасности граждан США и стабильности мировой морской торговли на Ближнем Востоке.

Ранее США нанесли удары по подземным объектам хуситов.

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