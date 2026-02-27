В правительстве раскрыли, на сколько лет России хватит нефти

Россия обеспечена геологически извлекаемыми запасами нефти на 62 года, однако это не означает полного исчерпания ресурсов по истечении данного срока. Об этом сказал вице-премьер России Александр Новак на открытой встрече со студентами в «Сириусе», пишет ТАСС.

Согласно презентации к его докладу, объем рентабельных запасов нефти в России оценивается примерно в 15 млрд тонн — этого достаточно на 32 года. Геологических извлекаемых запасов нефти в России около 31 млрд тонн — добыча такого объема займет 62 года.

При этом мировые рентабельные запасы нефти оцениваются примерно в 176,7 млрд тонн.

В январе руководитель Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Олег Казанов заявил, что прирост промышленных запасов нефти в России в 2025 году предварительно составил 490 млн тонн, газа — 650 млрд кубометров. По его словам, общий прирост запасов нефти, включая предварительно оцененные, составил около 666 млн тонн, газа — 679 млрд кубометров.

В сентябре Казанов говорил, что рентабельных запасов нефти в России всего 13,2 млрд тонн, этого хватит на 25 лет базовой добычи. Как бы власти ни стимулировали добычу на действующих месторождениях, рано или поздно они закончатся, поэтому стоит задача изменения географии нефтедобычи, отметил глава Роснедр.

Ранее посольство России опровергло отправку нефти на Кубу с военным эскортом.