«Удар по экономике»: в России ожидают резкое обрушение рубля

На данный момент с учетом текущих ставок и стоимости нефти, а также санкционного давления на российскую экономику оптимальным является курс доллара в диапазоне от 100 до 120 рублей. Сейчас российская нацвалюта укреплена чрезмерно, но вскоре ожидается резкое обрушение, как это уже не раз наблюдалось во времена кризисных явлений, предупредил в беседе с НСН аналитик банковской сферы Владимир Шевченко.

По словам специалиста, в целом рубль может бесконечно долго крепнуть, но для экономики это лишь очень болезненный удар. Если нанести на график ВВП РФ в долларах и сопоставить со стоимостью нефти, то данные за последний год сильно разойдутся. Сойтись график может лишь при курсе 100-120 рублей за доллар – это самый оптимальный уровень, подчеркнул эксперт.

«В 1998 году с января по август курс был в районе шести рублей, а потом за месяц ушел до 30. В 2008 году курс был на уровне 23, а потом резкий рост до 36. Сейчас будет такой же «бах», стоит и рухнет. Это может произойти в любое время», — подчеркнул аналитик.

Напомним, до этого глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что по официальному прогнозу банка курс доллара на текущий год составляет 85-90 рублей за доллар, а его «личный» курс на конец года — 95-100 рублей за доллар. Он добавил, что курс рубля в ближайшее время вряд ли останется вблизи 80 рублей за доллар. По его словам, на динамику рубля влияют несколько факторов, включая изменения платежного баланса и уровень цен на нефть.

Накануне ЦБ установил на пятницу, 27 февраля, официальный курс доллара на уровне 77,1218 рубля, что на 65,4 копейки выше предыдущего значения.

