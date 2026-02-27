Появились подробности дела задержанного топ-менеджера «Газпром нефти»

Заместителя председателя правления компании «Газпром нефть» Антона Джалябова задержали за получение взяток в виде подарков на общую сумму порядка 30 млн рублей. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Предварительно установлено, что в период с 2021 по 2022 год злоумышленник, который на тот момент занимал должность директора филиала ООО «Газпром инвест», неоднократно получал незаконные вознаграждения от руководителей коммерческих организаций», — написала она.

По словам Волк, топ-менеджер нефтегазовой компании получал подарки в виде моторной лодки и квартиры в Сочи на сумму почти 30 млн рублей. Взамен он инициировал заключение контрактов ООО «Газпром инвест» с подрядчиками на выполнение работ, а также оказывал последним общее покровительство.

Джалябова задержали 27 февраля. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ.

По данным ТАСС, задержанного в Санкт-Петербурге заместителя председателя правления компании «Газпром нефть» доставили в Москву, где Басманный районный суд должен будет избрать ему меру пресечения.

