Задержанного за взятки топ-менеджера «Газпром нефти» доставили в Москву

ТАСС: в Москве изберут меру пресечения топ-менеджеру «Газпром нефти» Джалябову
«Газпром добыча Ноябрьск»

Задержанного в Санкт-Петербурге заместителя председателя правления компании «Газпром нефть» Антона Джалябова доставили в Москву. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам источника агентства, в данный момент мужчина находится в изоляторе временного содержания.

«Планируется, что уже сегодня Басманный [районный] суд [Москвы] изберет ему меру пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в правоохранительных органах.

Джалябова задержали 27 февраля в рамках дела о получении взяток на общую сумму более 29 млн рублей. Следователи подозревают топ-менеджера «Газпром нефти» в двух эпизодах получения взяток в 2020–2021 гг. Как считают правоохранители, заместитель председателя правления компании получил 28 млн рублей от руководителей подрядных организаций и потратил эти деньги на покупку квартиры в Сочи. Более того, мужчине вменяют получение взятки в виде катера, стоимость которого превышает 1,7 млн рублей.

В 2020–2021 гг. Джалябов руководил филиалом «Газпром инвест Надым». Утверждается, что он в обмен на взятки подписывал акты о приемке фактически невыполненных работ по крупным строительным контрактам, а также обеспечивал их оплату и помогал подрядчикам избегать штрафов.

Ранее бывшего топ-менеджера порта Владивостока арестовали за крупную взятку.

 
