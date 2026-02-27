Названо число выявленных за прошлый год в России финансовых пирамид

Банк России: в 2025 году в стране было выявлено 7 тысяч финансовых пирамид

Банк России в 2025 году выявил свыше семи тысяч финансовых пирамид и иных нелегальных участников рынка, при этом подавляющее большинство таких схем действовало в интернете. Об этом сообщается в отчете на сайте регулятора.

Общее количество выявленных субъектов с признаками нелегальной деятельности, включая финансовые пирамиды, составило 7 087 — на 21,5% меньше по сравнению с 2024 годом.

По данным Центробанка, мошенники активно использовали криптовалютные инструменты, предлагая доверчивым гражданам с их помощью инвестировать в криптоактивы или вносить средства в пирамиды.

Использование криптовалют позволяет организаторам подобных схем сохранять анонимность и серьезно затрудняет процесс привлечения их к ответственности, признали в Центробанке.

В 2024 году регулятор выявил более 4,6 тысячи криптовалютных кошельков, на которые жертвы финансовых пирамид переводили свои взносы, причем часть этих кошельков использовали и псевдоброкеры для пополнения так называемых торговых счетов клиентов.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с «Газетой.Ru» называл пирамиды одной из мошеннических схем, которые сохраняют актуальность в 2026 году, несмотря на «древность». Эксперт отмечал, что аферисты эксплуатируют веру россиян в «легкие деньги» и их желание заработать больше, чем позволяют легальные финансовые инструменты типа вкладов.

Заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов тоже отмечал популярность финансовых пирамид в России — вопреки тренду на цифровизацию мошенничества. По его словам, в среднем одна такая схема лишает граждан в общей сложности 1 млрд рублей.

