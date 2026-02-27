Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Бизнес

Названо число выявленных за прошлый год в России финансовых пирамид

Банк России: в 2025 году в стране было выявлено 7 тысяч финансовых пирамид
Ilya Naymushin/Reuters

Банк России в 2025 году выявил свыше семи тысяч финансовых пирамид и иных нелегальных участников рынка, при этом подавляющее большинство таких схем действовало в интернете. Об этом сообщается в отчете на сайте регулятора.

Общее количество выявленных субъектов с признаками нелегальной деятельности, включая финансовые пирамиды, составило 7 087 — на 21,5% меньше по сравнению с 2024 годом.

По данным Центробанка, мошенники активно использовали криптовалютные инструменты, предлагая доверчивым гражданам с их помощью инвестировать в криптоактивы или вносить средства в пирамиды.

Использование криптовалют позволяет организаторам подобных схем сохранять анонимность и серьезно затрудняет процесс привлечения их к ответственности, признали в Центробанке.

В 2024 году регулятор выявил более 4,6 тысячи криптовалютных кошельков, на которые жертвы финансовых пирамид переводили свои взносы, причем часть этих кошельков использовали и псевдоброкеры для пополнения так называемых торговых счетов клиентов.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с «Газетой.Ru» называл пирамиды одной из мошеннических схем, которые сохраняют актуальность в 2026 году, несмотря на «древность». Эксперт отмечал, что аферисты эксплуатируют веру россиян в «легкие деньги» и их желание заработать больше, чем позволяют легальные финансовые инструменты типа вкладов.

Заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов тоже отмечал популярность финансовых пирамид в России — вопреки тренду на цифровизацию мошенничества. По его словам, в среднем одна такая схема лишает граждан в общей сложности 1 млрд рублей.

Ранее легенда российского футбола признался, что вложил $1 млрд в финансовую пирамиду.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!