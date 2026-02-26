Размер шрифта
Венгрия сообщила о начале тестирования трубопровода «Адрия» вместо «Дружбы»

Венгерская MOL договорилась с хорватской JANAF по тестированию трубопровода «Адрия»
Bela Szandelszky/AP

Венгерская энергокомпания MOL объявила о договоренности с хорватской компанией JANAF по тестированию пропускных способностей трубопровода «Адрия», сообщает пресс-служба MOL.

«MOL приветствует тестовый запуск, так как этом может положить конец <...> старым спорам о том, насколько велика пропускная способность линии [трубопровода «Адрия»], — говорится в релизе.

Компания также ждет ответа от хорватской JANAF по вопросу разрешения транзита российской сырой нефти, но хорватская сторона пока не ответила на этот запрос.

До этого в Еврокомиссии предложили Венгрии и Словакии временно получать нефть через нефтепровод «Адрия» в связи с остановкой нефтепровода «Дружба».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поторопила Киев в вопросе ремонта «Дружбы», однако украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сделать это быстро не получится.

Ранее премьер-министр Виктор Орбан попросил ЕС провести проверку состояния нефтепровода «Дружба».

 
