Песков прокомментировал падение нефтегазовых доходов бюджета России

Песков: падение нефтегазовых доходов компенсируется ростом в других отраслях
Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Падение нефтегазовых доходов бюджета РФ действительно происходит, однако оно частично компенсируется ростом доходов в других отраслях. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Действительно, есть падение нефтегазовых доходов. Частично это падение компенсируется ростом ненефтегазовых доходов, о чем, собственно, говорил премьер-министр [России Михаил Мишустин] вчера», — сказал он.

По словам Пескова, в настоящий момент российская экономика устойчива, государство способно выполнять социальные обязательства.

Представитель Кремля также заявил, что глава РФ Владимир Путин «держит руку на пульсе», обсуждая с Центробанком России и правительством тему дефицита нефтегазовых доходов. Текущие сложности могут быть решены благодаря макроэкономической стабильности, отметил он.

До этого глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что доля нефтегазовых доходов федерального бюджета страны в этом году составит менее 20%. Тем не менее, министр назвал это явление «нормальным», поскольку основная ставка делается на экономику.

Ранее на Западе оценили решение Евросоюза по российскому газу.

 
