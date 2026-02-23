Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Бизнес

У шесть стран ЕС запасы газа снизились до критически низкого уровня

РИА Новости: в крупнейших хранилищах газа ЕС осталось менее 25% его запасов
Shutterstock

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) шести стран Европейского союза опустились ниже критической отметки в 25%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE) на 23 февраля.

Из них следует, что ниже всего запасы газа у Германии, Нидерландов, Франции, Латвии, Хорватии и Бельгии. Немногим лучше положение у Дании — в ее ПХГ осталось 26,8% газа.

В среднем уровень заполненности подземных газохранилищ в европейских странах составляет не более 31% — это один из рекордных минимумов за последние 16 лет сбора статистики. Хуже ситуация была только в 2022 году на фоне попыток ЕС быстро отказаться от российского газа и логистических проблем, спровоцированных введением санкций.

В отдельных странах положение дел хуже, чем у других: в основном это государства с большими ресурсами ПХГ, которые сложнее заполнить целиком. Например, в Германии, которая является лидером ЕС по мощностям подземного хранения газа, осталась лишь пятая часть запасов газа.

Практически такая же ситуация сложилась во Франции, занимающей четвертое место в Европе по объему ПХГ. Топливо там расходуется стремительно: примерно неделю назад хранилища были заполнены им примерно на четверть, а сейчас — уже на 21,1%.

В Латвии запасы газа близятся к 20%, в Бельгии — к 24%. В самом сложном положении оказались Нидерланды (подземные газохранилища страны являются третьими по объему в Евросоюзе) и Хорватия. Там осталось 11,8% и 12,7% запасов газа соответственно.

По оценке ТАСС, сделанной на основе данных GIE, нынешний уровень запасов газа в европейских ПХГ — исторически минимальный для конца февраля. Страны ЕС уже успели откачать все топливо, которое запасали минувшим летом, и начали отбирать резервы, накопленные в предшествующие годы.

Ранее были названы последствия отказа Европы от российского газа.
 
Теперь вы знаете
«Русские не сдаются!» Как «атака мертвецов» превратила Осовец в крепость-легенду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!