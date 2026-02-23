У шесть стран ЕС запасы газа снизились до критически низкого уровня

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) шести стран Европейского союза опустились ниже критической отметки в 25%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE) на 23 февраля.

Из них следует, что ниже всего запасы газа у Германии, Нидерландов, Франции, Латвии, Хорватии и Бельгии. Немногим лучше положение у Дании — в ее ПХГ осталось 26,8% газа.

В среднем уровень заполненности подземных газохранилищ в европейских странах составляет не более 31% — это один из рекордных минимумов за последние 16 лет сбора статистики. Хуже ситуация была только в 2022 году на фоне попыток ЕС быстро отказаться от российского газа и логистических проблем, спровоцированных введением санкций.

В отдельных странах положение дел хуже, чем у других: в основном это государства с большими ресурсами ПХГ, которые сложнее заполнить целиком. Например, в Германии, которая является лидером ЕС по мощностям подземного хранения газа, осталась лишь пятая часть запасов газа.

Практически такая же ситуация сложилась во Франции, занимающей четвертое место в Европе по объему ПХГ. Топливо там расходуется стремительно: примерно неделю назад хранилища были заполнены им примерно на четверть, а сейчас — уже на 21,1%.

В Латвии запасы газа близятся к 20%, в Бельгии — к 24%. В самом сложном положении оказались Нидерланды (подземные газохранилища страны являются третьими по объему в Евросоюзе) и Хорватия. Там осталось 11,8% и 12,7% запасов газа соответственно.

По оценке ТАСС, сделанной на основе данных GIE, нынешний уровень запасов газа в европейских ПХГ — исторически минимальный для конца февраля. Страны ЕС уже успели откачать все топливо, которое запасали минувшим летом, и начали отбирать резервы, накопленные в предшествующие годы.

Ранее были названы последствия отказа Европы от российского газа.