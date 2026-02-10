Размер шрифта
В США рассказали о мерах в случае признания пошлин Трампа незаконными

Грир: США задействуют другие меры в торговле, если суд отменит пошлины Трампа
rarrarorro/Shutterstock/FOTODOM

Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил в эфире телеканала Fox Business, что Соединенные Штаты задействуют альтернативные меры в торговой сфере, если Верховный суд страны признает незаконными пошлины, введенные при президенте Дональде Трампе.

«Если Верховный суд пойдет неверным путем, мы найдем способы и используем другие инструменты для противодействия несправедливой торговой политике стран, формирующих огромные торговые профициты в торговле с США», — сказал Грир.

Он отметил, что импортные пошлины продолжат оставаться элементом торговой политики США, и в случае неблагоприятного для администрации судебного решения власти будут стремиться обеспечить преемственность мер, направленных на защиту американских работников, компаний и экономики.

В конце января Трамп также пообещал найти замену пошлинам против торговых партнеров в случае, если Верховный суд страны решит их отменить.

За несколько дней до этого хозяин Белого дома сообщил, что решил не вводить дополнительные тарифы против ряда европейских стран, не поддерживающих его планы в отношении Гренландии. Ожидалось, что американские власти с 1 февраля текущего года введут пошлины в 10% против Германии, Дании, Франции, Великобритании и еще четырех государств. Но, как отметил Трамп, он передумал во время встречи с генеральным секретарем НАТО, на которой были сформированы рамки будущего соглашения по Гренландии.

Ранее Трамп объявил о повышении пошлин на товары из Южной Кореи.
 
