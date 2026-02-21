Мэр Парижа передала Киеву генераторы

Мэр Парижа Анн Идальго в шестой раз прибыла в Киев с начала конфликта на Украине. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Французские друзья привезли генераторы, которые в условиях энергетического кризиса так нужны Киеву. Сегодня прибыли 4 генератора. В ближайшие дни ожидаем еще 4. Мощностью по 112 кВт», — написал он.

Кличко поблагодарил Идальго и вручил ей «Знак Почета».

19 февраля еврокомиссар по вопросам равенства, готовности и антикризисного управления Хаджа Лябиб заявила, что Евросоюз доставил на Украину более 11 тысяч генераторов и обеспечил электроэнергией около девяти миллионов граждан страны. По ее словам, Вильнюс «подарил» тепловую электростанцию, которую разделили на части и транспортировали на Украину.

15 февраля Кличко заявил, что вопрос выживания Украины как независимого государства остается открытым. По его словам, непрекращающиеся удары России по объектам критической инфраструктуры поставили столицу страны на грань катастрофы.

Ранее в России усомнились в возможности уничтожить энергосистему Украины.