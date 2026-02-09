Размер шрифта
В «Самолете» объяснили обращение к правительству за господдержкой

Девелопер «Самолет» объяснил причины обращения за господдержкой на 50 млрд руб.
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Девелопер «Самолет» обратился к государству не за деньгами, а за поддержкой в части субсидирования. Об этом заявила финансовый директор компании Нина Голубничая, пишет РИА Новости.

«Действительно, мы просили субсидирование процентной ставки, но мы не просили денег», — сказала она на конференц-колле с инвесторами, подчеркнув, что у компании нет финансовой дыры.

Как уточнила финдиректор, кредит в случае его выдачи группа направила бы на рефинансирование корпоративного долга. Его невыдача не станет для «Самолета» катастрофой, добавила топ-менеджер.

4 февраля газета «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники, написала, что «Самолет» обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой предоставить льготный кредит на срок до трех лет в размере 48–50 млрд руб. Как утверждается, взамен акционеры, в частности, готовы предоставить блокирующий и более пакеты акций для участия российского кабмина в управлении «с правом обратного выкупа».

На фоне этого акции застройщика обвалились. Стоимость бумаг опустилась ниже 900 рублей за штуку.

Ранее другой застройщик обманул семьи участников СВО в нескольких регионах РФ.
 
