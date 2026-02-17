В Госдуме призвали сделать колясочные и велопарковки обязательными по закону

В Госдуме предложили обязать застройщиков в России строить дома с колясочными и велосипедными парковками, чтобы сделать жизнь семей и активных граждан более комфортной. Об этом в разговоре с Life.ru сообщил депутат Олег Леонов.

По мнению парламентария, без помещения для хранения колясок и велосипедов современные новостройки остаются неудобными для многих россиян. Поэтому он призвал обязать проектировать новые дома сразу вместе с такими парковками.

«Желательно делать такие велосипедные внутри подъезда или на придомовой территории. Это важная часть инфраструктуры. Коляски — это важно для семей, особенно для молодых, которые заводят детей. Велосипеды — для всех активных людей, это здоровье. А в квартирах, при нынешних размерах новых квартир, очень мало места для хранения и колясок, и велосипедов», — подчеркнул Леонов.

Депутат отметил, что эту проблему можно решить двумя способами. Необходимо на законодательном уровне закрепить требование добавлять колясочные парковки в проект еще на этапе строительства новостроек. При этом в старых домах следует сделать специальные боксы, которые будут располагаться на придомовых территориях.

По словам парламентария, решать этот вопрос должны либо управляющие компании, либо собственники по согласованию с ними. Однако в новостройках помещения для хранения колясок и велосипедов должны появляется на этапе строительства, чтобы ситуация с дефицитом мест не усугублялась.

