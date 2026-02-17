Россиянам объяснили, почему не стоит жестко ограничивать себя в покупках

Если воспринимать эксперимент «год без трат» как наказание, а не как осознанный выбор, высок риск срыва и последующего «компенсаторного» поведения. Об этом в беседе с РИАМО предупредил доцент Финансового университета при правительстве РФ Марчел Кырлан.

По его словам, любые жесткие ограничения в тратах способны вызвать внутреннее сопротивление, особенно если они продиктованы чувством вины за прошлые расходы. Это напоминает эффект строгой диеты: после периода голодания может наступить фаза неконтролируемого «переедания» — в случае с финансами это грозит еще более масштабными тратами.

«Чтобы избежать негативных последствий, я рекомендую подходить к этому тренду гибко. Вместо тотального запрета лучше внедрять правила разумного потребления. Психика переносит ограничения гораздо легче, когда у человека есть четкое понимание цели и оставлены легальные способы получения удовольствия», — посоветовал финансист.

Важно не просто ограничить покупки, а научиться ценить то, что уже есть, и находить радость в нематериальных вещах, таких как общение, творчество или прогулки на свежем воздухе, добавил он.

Согласно недавнему исследованию ADG group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», каждый третий москвич (31%) ходит только в магазины, регулярно проводящие акции и предлагающие скидки, а перед их посещением просматривает каталог со специальными предложениями. При этом экономить при посещении ТЦ за последний год стали три четверти горожан (74%), и только у каждого пятого респондента (18%) траты на покупки в ТЦ не изменились.

Ранее россиянам объяснили, как правильно составлять список продуктов, чтобы он работал в магазине.