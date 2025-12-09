В Госдуме рассказали, в каких случаях россиян могут выселить из собственного жилья

В РФ собственников жилья могут выселить за самовольную перепланировку и шум

Собственников жилья в России могут выселить за самовольную перепланировку и нарушение прав соседей. Об этом сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Решения о выселении принимаются редко и только через суд. Управляющая компания или администрация дома не могут выселить человека самостоятельно, отметил он.

Причинами для этого могут стать систематические нарушения прав соседей и правил пользования жилым помещением. Депутат пояснил, что речь идет о регулярном шуме по ночам, угрозах, создании опасных условий. Если собственник игнорирует требования устранить нарушения, суд может принять решение о продаже квартиры с торгов.

Другим распространенным основанием является «использование жилья не по назначению» (квартиру превращают в хостел, склад или коммерческую точку).

Кроме того, выселить могут за самовольную перепланировку в случае, если работы затрагивают несущие конструкции или общедомовое имущество и создают риски для дома.

В случае продажи квартиры с торгов собственнику перечисляют все вырученные средства за нее, но с вычетом расходов на исполнение решения суда.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева сообщала, что выселить из квартиры могут из-за долгов за жилищно-коммунальные услуги.

