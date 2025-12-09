На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассказали, в каких случаях россиян могут выселить из собственного жилья

В РФ собственников жилья могут выселить за самовольную перепланировку и шум
true
true
true
close
shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM

Собственников жилья в России могут выселить за самовольную перепланировку и нарушение прав соседей. Об этом сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Решения о выселении принимаются редко и только через суд. Управляющая компания или администрация дома не могут выселить человека самостоятельно, отметил он.

Причинами для этого могут стать систематические нарушения прав соседей и правил пользования жилым помещением. Депутат пояснил, что речь идет о регулярном шуме по ночам, угрозах, создании опасных условий. Если собственник игнорирует требования устранить нарушения, суд может принять решение о продаже квартиры с торгов.

Другим распространенным основанием является «использование жилья не по назначению» (квартиру превращают в хостел, склад или коммерческую точку).

Кроме того, выселить могут за самовольную перепланировку в случае, если работы затрагивают несущие конструкции или общедомовое имущество и создают риски для дома.

В случае продажи квартиры с торгов собственнику перечисляют все вырученные средства за нее, но с вычетом расходов на исполнение решения суда.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева сообщала, что выселить из квартиры могут из-за долгов за жилищно-коммунальные услуги.

Ранее риелтор рассказал, какие квартиры труднее всего продать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как вырастут пособия и выплаты в России в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами