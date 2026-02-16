Размер шрифта
На расплату с кредиторами банка-банкрота «Таврический» выделят еще ₽1,26 млрд

АСВ дополнительно выделит 1,26 млрд рублей на выплаты кредиторам «Таврического»
Алексей Майшев/РИА Новости

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) приняло решение дополнительно направить 1,26 млрд рублей на расчеты с кредиторами петербургского банка-банкрота «Таврический», сообщается в Telegram-канале госкорпорации.

Выплаты начнутся 25 февраля 2026 года с кредиторов первой очереди, включенных в реестр. Банк должен им в общей сложности 68 млрд рублей, но дополнительного финансирования от АСВ хватит только на покрытие 30,87% от этой суммы.

До этого агентство уже направляло на расчеты с кредиторами «Таврического» около 20 млрд рублей.

Лицензию этого банка отозвали в сентябре 2025 года, после чего Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти по иску ЦБ признал его банкротом. Сейчас в «Таврическом» открыто конкурсное производство, в рамках которого АСВ проводит выплаты кредиторам и вкладчикам в соответствии с законодательством о процедуре банкротства.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала причину образования дыры на 137 млрд рублей в капитале «Таврического».
 
