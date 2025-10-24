Набиуллина объяснила причину дыры в капитале санируемого банка «Таврический»

Причиной дефицита капитала в банке «Таврический» стала несостоятельность выбранной бизнес-модели после 2022 года. Об этом заявила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина, сообщил корреспондент «Газеты.Ru».

«Причиной формирования дыры в этом банке стала совокупность объективных факторов. Среди них — последствие того, что бизнес-модель банка была связана с еврооблигациями», — сказала Набиуллина на пресс-конференции.

Глава ЦБ пояснила, что модель изначально была прибыльной, однако из-за введенных санкций произошла отрицательная переоценка портфеля ценных бумаг, состоящего преимущественно из еврооблигаций министерства финансов.

Регулятор, по словам Набиуллиной считет, что в случае реализации активов банка требования кредиторов первой и второй очереди будут удовлетворены в полном объеме.

21 октября Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области указал на то, что обязательства банка «Таврический» превышают стоимость его активов на 137 млрд рублей.

Ранее Центробанк отозвал лицензию у банка «Промтрансбанк».