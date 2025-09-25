На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Росатом» отгрузил два корпуса АЭС в Египет и Турцию

Кирилл Каллиников/РИА Новости

В рамках Мировой атомной недели «Росатом» отгрузил сразу двух корпусов ядерных реакторов — для первого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» в Египте и для АЭС «Аккую» в Турции, строительство которых ведется при участии России. Об этом сообщает РИА Новости.

Синхронная отгрузка двух корпусов реакторов ВВЭР-1200 состоялась впервые в истории российской атомной отрасли. Корпуса были отправлены с машиностроительных заводов «Росатома» — «Ижора» в Санкт-Петербурге и «Атоммаш» в Волгодонске.

Разрешение на отгрузку в ходе видеомоста дал генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

14 сентября агентство Anadolu сообщало, что в Турции в ближайшее время планируется запуск первого энергоблока строящейся АЭС «Аккую».

В прошлом году государственная корпорация «Росатом» начала строительство атомной электростанции «Эд-Дабаа» на севере Египта.

«Эль-Дабаа» станет первой атомной станцией Египта и первым крупным проектом «Росатома» в Африке. На строительство станции выделено $30 млрд, она будет состоять из четырех энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый.

Ранее глава МАГАТЭ похвалил деятельность «Росатома» по проектам в других странах.

