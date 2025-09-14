На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стали известны сроки запуска первого блока АЭС «Аккую»

В Турции запустят первый блок АЭС «Аккую» после пусконаладочных работ
Li Zhenbei/XinHua/Global Look Press

В Турции в ближайшее время запустят первый энергоблок строящейся атомной электростанции (АЭС) «Аккую», передает Anadolu.

Гендиректор «Аккую Нуклеар» Сергей Буцких рассказал, что работы сейчас идут на четырех энергоблоках, но первый — в приоритете.

«Мы ведем пусконаладочные работы. На этом этапе все оборудование систем проходит испытания, проверяется их функционирование и осуществляется подготовка к безопасному этапу эксплуатации», — сообщил он.

Буцких добавил, что после окончания этих работ на первом блоке начнется этап запуска. По словам гендиректора, часть систем АЭС будет функционировать в обычном режиме, а часть — как системы безопасности.

«Аккую» строится по российскому проекту в провинции Мерсин на юге Турции. Она должна стать первой АЭС в республике. Возведение АЭС началось в 2018 году. Планируется, что строительство завершится в 2026-м. «Аккую» будет состоять из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200, мощностью 1200 МВт каждый. Они разработаны компанией «Росатом», основным подрядчиком АЭС. Общая стоимость работ оценивается в $22 млрд.

Ранее «Аккую» оказалась в кольце огня.

