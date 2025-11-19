В Центробанке не ожидают массового перехода на цифровой рубль

Центробанк: массового перехода россиян на цифровой рубль не будет

В России не планируется массового перехода населения на цифровой рубль, потому что хранить средства на таких счетах будет менее выгодно, чем на традиционных банковских вкладах. Об этом советник председателя Банка России Кирилл Тремасов заявил на встрече в Томском госуниверситете, передает «Интерфакс».

По его словам, на цифровые рубли не предполагается каких-либо начислений. Кроме того, на потребительском уровне преимущество цифрового рубля, считает эксперт.

«Поэтому какого-то массового перехода людей на цифровые рубли, наверное, не произойдет», — сказал Тремасов.

При этом он допустил, что россияне захотят протестировать новую технологию и могут открыть цифровые кошельки только из любопытства, но хранить значительные суммы в цифровых рублях вряд ли будут, добавил он.

30 октября председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цифровой рубль предоставит возможность отслеживать целевое использование бюджетных средств в реальном времени. Она отметила, что регулятор уже начал пилотирование цифрового рубля в сфере капитального строительства. Новая технология позволит контролировать направление средств именно на закупку оборудования или строительные работы.

